«Всё для меня в новинку». Американский игрок объяснил, почему принял предложение из России

Американский защитник «Бетсити Пармы» Джален Адамс рассказал, почему решил продолжить карьеру в России и присоединиться к Единой лиге ВТБ. По его словам, переезд стал для него новой возможностью и вызовом: он хотел лично оценить уровень чемпионата, о котором слышал хорошие отзывы, и получить опыт выступлений в российском баскетболе.

— Ты в России уже несколько месяцев, как тебе здесь?
— Время точно пролетело быстро. Уже снег лежит, но мне здесь хорошо. Мне нравится. Всё это для меня в новинку — приехать в Россию, присоединиться к Единой лиге. Для меня это была новая возможность, новый вызов, который я мог бы принять. Я слышал хорошие отзывы о лиге. Конечно, я видел матчи Лиги ВТБ: ЦСКА, УНИКСа.

Но это же просто взгляд со стороны, поэтому хотел попробовать лично. Я поиграл в Европе, так что Россия была для меня очень интересна, поэтому согласился. Я определённо тот парень, который открыт для нового, я был так воспитан, — сказал Адамс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

