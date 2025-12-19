«Это приятно видеть». Легионер из США высказался о двух русских баскетболистах

Американский защитник «Бетсити Пармы» Джален Адамс высказался о товарищах по команде Глебе Фирсове и Льве Свинине. По словам легионера, молодые российские баскетболисты интересуются нюансами игры, спрашивают советы по работе на площадке и проявляют стремление развиваться.

— Они спрашивают какие-то советы?

— Только по мелочам. В основном они понимают игру, что мы должны делать на площадке. У нас может быть разное построение защиты. Так что Глеб может спросить: «О, что мне делать здесь?» или «Мне ставить заслон так?» — или что-то в этом роде, и это хорошо, что они спрашивают и хотят развиваться.

Думаю, это лучший признак того, что они пытаются развиваться и научиться чему-то новому, и они стремятся прогрессировать. Каждый день, когда прихожу в зал, я вижу Льва и Глеба, они уже работают на площадке. Это приятно видеть, — сказал Адамс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

