Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это приятно видеть». Легионер из США высказался о двух русских баскетболистах

«Это приятно видеть». Легионер из США высказался о двух русских баскетболистах
Комментарии

Американский защитник «Бетсити Пармы» Джален Адамс высказался о товарищах по команде Глебе Фирсове и Льве Свинине. По словам легионера, молодые российские баскетболисты интересуются нюансами игры, спрашивают советы по работе на площадке и проявляют стремление развиваться.

— Они спрашивают какие-то советы?
— Только по мелочам. В основном они понимают игру, что мы должны делать на площадке. У нас может быть разное построение защиты. Так что Глеб может спросить: «О, что мне делать здесь?» или «Мне ставить заслон так?» — или что-то в этом роде, и это хорошо, что они спрашивают и хотят развиваться.

Думаю, это лучший признак того, что они пытаются развиваться и научиться чему-то новому, и они стремятся прогрессировать. Каждый день, когда прихожу в зал, я вижу Льва и Глеба, они уже работают на площадке. Это приятно видеть, — сказал Адамс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Сейчас читают:
«Парма» чувствует себя непобедимой». Джален Адамс — об НБА, Евролиге и Единой лиге
Эксклюзив
«Парма» чувствует себя непобедимой». Джален Адамс — об НБА, Евролиге и Единой лиге

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android