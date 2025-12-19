Легионер Единой лиги из США: осознанно понимаю, я не хотел бы попасть в НБА

Игрок «Бетсити Пармы» Джален Адамс признался, что в данный момент перестал стремиться попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА). По словам спортсмена, раньше такая цель у него была, но сейчас он ценит возможность играть за рубежом, узнавать новые культуры и посещать страны.

— Тебе 29 лет, уже отпустил желание попасть в НБА? Или мечта сохранилась?

— На сегодняшний день уже нет. Раньше — да, была. Конечно, если бы представилась возможность играть в НБА, это было бы потрясающе, я бы точно оценил её. Но сейчас наслаждаюсь тем, где нахожусь, наслаждаюсь опытом познания разных культур и посещения разных стран и мест, о которых никогда не думал, что в них попаду. Так что сейчас я не очень об этом думаю. Особенно сейчас осознанно понимаю, что я не хотел бы попасть в НБА, сидеть на скамейке и смотреть матчи как фанат. Я хочу быть в игре, – сказал Адамс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

