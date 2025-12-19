Скидки
Монако — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
21:30 Мск
Баскетбол

Защитник «Пармы» Джален Адамс: никогда не думал, что окажусь в России

Комментарии

Американский защитник «Бетсити Пармы» Джален Адамс рассказал, как баскетбол открывал для него новые возможности и позволял выходить из зоны комфорта. По словам спортсмена, он никогда не думал, что сможет поехать в Россию, Францию или Китай, а каждый опыт оказался для него ценным.

«Всегда выходил из зоны комфорта и шёл в неизвестное. Для меня баскетбол — игра моего детства, и я не мог даже подумать, сколько возможностей она мне даст. Никогда не думал, что окажусь в России. Никогда не думал, что смогу поехать во Францию, в Китай, так что всё это просто удивительно и открывает глаза, и это как писать собственную историю. Я определённо благодарен за это. Это нельзя воспринимать как должное, потому что всё может закончиться быстро, но баскетбол точно открыл для меня многие двери, которые, как я думал, никогда не откроются, так что я безумно благодарен этой игре», – сказал Адамс в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

