«Бруклин» уступил «Майами», Егор Дёмин набрал 14 очков

В ночь с 18 на 19 декабря мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Майами Хит». Гости выиграли встречу со счётом 106:95.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 14 очков, оформил два подбора и отдал одну результативную передачу. При игровом времени 27.35 Егор реализовал 5 из 18 бросков с игры (3 из 12 трёхочковых) и 1 из 2 штрафных, дважды сфолил и совершил одну потерю. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-5».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер — 28 очков, шесть подборов и три ассиста.