Бруклин Нетс — Майами Хит, результат матча 19 декабря 2025, счет 95:106, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» уступил «Майами», Егор Дёмин набрал 14 очков
Комментарии

В ночь с 18 на 19 декабря мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Майами Хит». Гости выиграли встречу со счётом 106:95.

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
95 : 106
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Портер - 28, Клэкстон - 16, Дёмин - 14, Вульф - 9, Клауни - 8, Уилсон - 8, Мэнн - 4, Шарп - 4, Уильямс - 2, Мартин - 2, Пауэлл, Томас
Майами Хит: Пауэлл - 24, Уэр - 22, Жакез-мл. - 19, Уиггинс - 10, Митчелл - 10, Адебайо - 8, Фонтеккио - 7, Смит - 3, Якуционис - 3, Хирроу, Гарднер, Джонсон, Голдин

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 14 очков, оформил два подбора и отдал одну результативную передачу. При игровом времени 27.35 Егор реализовал 5 из 18 бросков с игры (3 из 12 трёхочковых) и 1 из 2 штрафных, дважды сфолил и совершил одну потерю. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-5».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер — 28 очков, шесть подборов и три ассиста.

