Никола Йокич стал лидером в истории НБА по количеству передач среди центровых

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Орландо Мэджик». На момент написания новости счёт на табло — 68:54 в пользу домашней команды.

Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич во время матча довёл количество результативных передач в своей карьере в НБА до 5661. Таким образом, он обошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара (5660) и вышел на первое место в истории лиги по числу ассистов среди центровых.

Напомним, 30-летний Йокич является трёхкратным обладателем награды самому ценному игроку (MVP) и чемпионом НБА 2023 года. В этом сезоне Никола также претендует на награду MVP, где его главным конкурентом является защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер.