Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Орландо Мэджик, результат матча 19 декабря 2025, счет 126:115, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Денвер» переиграл «Орландо» в матче с трипл-даблами Йокича и Банкеро
Комментарии

В ночь с 18 на 19 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Орландо Мэджик». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 126:115.

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
126 : 115
Орландо Мэджик
Орландо
Денвер Наггетс: Мюррэй - 32, Йокич - 23, Джонсон - 19, Хардуэй-младший - 12, Браун - 11, Валанчюнас - 10, Пикетт - 9, Джонс - 8, Строутер - 2, Тайсон, Ннаджи
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Картер - 26, Блэк - 22, Ховард - 12, Ричардсон - 9, Бейн - 6, Битадзе - 6, Джонс - 5, Пенда - 3, Айзек, Да Силва

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Денвера» Джамал Мюррэй, на счету которого 32 очка, два подбора и три ассиста.

Трипл-дабл в активе тяжёлого форварда «Орландо» Паоло Банкеро — 26 очков, 16 подборов и 10 передач. Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич также оформил трипл-дабл — на его счету 23 очка, 11 подборов и 13 результативных передач.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Дёмин испытал большие трудности в НБА. Соперник был жёсток, но россиянин набрал 14 очков
Видео
Дёмин испытал большие трудности в НБА. Соперник был жёсток, но россиянин набрал 14 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android