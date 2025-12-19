«Денвер» переиграл «Орландо» в матче с трипл-даблами Йокича и Банкеро

В ночь с 18 на 19 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Орландо Мэджик». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 126:115.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Денвера» Джамал Мюррэй, на счету которого 32 очка, два подбора и три ассиста.

Трипл-дабл в активе тяжёлого форварда «Орландо» Паоло Банкеро — 26 очков, 16 подборов и 10 передач. Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич также оформил трипл-дабл — на его счету 23 очка, 11 подборов и 13 результативных передач.