Главная Баскетбол Новости

Финикс Санз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 19 декабря 2025, счет 99:98, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

31 очко Батлера и 15 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Финиксу»
Комментарии

В ночь с 18 на 19 декабря мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 99:98.

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
4-я четверть
99 : 98
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Букер - 25, Брукс - 24, Гиллеспи - 16, О'Нил - 9, Гудвин - 9, Уильямс - 6, Данн - 4, Буей - 4, Игодаро - 2, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 31, Подзиемски - 18, Карри - 15, Пост - 9, Грин - 7, Сантос - 6, Муди - 5, Хилд - 3, Куминга - 2, Мелтон - 2, Пэйтон II, Ричард, Карри, Джексон-Дэвис

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер, набравший 31 очко при трёх подборах и трёх передачах, на счету его одноклубника Стефена Карри 15 очков, девять подборов и семь результативных передач.

У «Финикса» лучшим стал форвард Девин Букер — в его активе 25 очков, два подбора и две результативные передачи.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Дёмин испытал большие трудности в НБА. Соперник был жёсток, но россиянин набрал 14 очков
