31 очко Батлера и 15 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Финиксу»

В ночь с 18 на 19 декабря мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 99:98.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер, набравший 31 очко при трёх подборах и трёх передачах, на счету его одноклубника Стефена Карри 15 очков, девять подборов и семь результативных передач.

У «Финикса» лучшим стал форвард Девин Букер — в его активе 25 очков, два подбора и две результативные передачи.