73 очка Дончича и Леброна с трипл-даблом Луки помогли «Лейкерс» одолеть «Юту»

В ночь с 18 на 19 декабря мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 143:135.

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 45 очков, 11 подборов и 14 результативных передач. Его одноклубник 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс завершил встречу с дабл-даблом — 28 очков и 10 ассистов, а также семь подборов.

У «Джаз» больше всех набрал разыгрывающий защитник Кейонте Джордж — 34 очка, четыре подбора и восемь ассистов.