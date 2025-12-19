Скидки
Юта Джаз — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 19 декабря 2025, счет 135:143, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

73 очка Дончича и Леброна с трипл-даблом Луки помогли «Лейкерс» одолеть «Юту»
Комментарии

В ночь с 18 на 19 декабря мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Юта Джаз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 143:135.

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
135 : 143
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Джордж - 34, Бэйли - 19, Кольер - 18, Сенсабо - 15, Нуркич - 15, Михайлюк - 11, Клейтон - 8, Филиповски - 6, Лав - 5, Хендрикс - 4, Андерсон, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 28, Смарт - 17, Хэйс - 16, Хатимура - 13, Ларэвиа - 12, Вандербилт - 7, Клебер - 5, Тьеро, Кнехт, Винсент, Смит

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 45 очков, 11 подборов и 14 результативных передач. Его одноклубник 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс завершил встречу с дабл-даблом — 28 очков и 10 ассистов, а также семь подборов.

У «Джаз» больше всех набрал разыгрывающий защитник Кейонте Джордж — 34 очка, четыре подбора и восемь ассистов.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
