НБА: результаты матчей 19 декабря

В ночь на 19 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники лиги смогли увидеть 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты НБА на 19 декабря:

«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 113:114;

«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 133:126;

«Бруклин Нетс» — «Майами Хит» — 95:106;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 122:101;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Вашингтон Уизардс» — 119:94;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» — 133:128 (ОТ);

«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 105:111;

«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 116:114 (ОТ);

«Денвер Наггетс» — «Орландо Мэджик» — 126:115;

«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 135:143;

«Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 99:98;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сакраменто Кингз» — 134:133 (ОТ).

