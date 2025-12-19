НБА: результаты матчей 19 декабря

В ночь на 19 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники лиги смогли увидеть 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты НБА на 19 декабря:
«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 113:114;
«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 133:126;
«Бруклин Нетс» — «Майами Хит» — 95:106;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 122:101;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Вашингтон Уизардс» — 119:94;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» — 133:128 (ОТ);
«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 105:111;
«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 116:114 (ОТ);
«Денвер Наггетс» — «Орландо Мэджик» — 126:115;
«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 135:143;
«Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 99:98;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сакраменто Кингз» — 134:133 (ОТ).
- 19 декабря 2025
-
09:45
-
09:30
-
09:22
-
09:10
-
08:35
-
08:31
-
08:20
-
08:00
-
07:55
-
07:42
-
07:40
-
07:29
-
06:11
-
06:02
-
00:55
-
00:43
-
00:34
-
00:22
-
00:10
- 18 декабря 2025
-
23:36
-
22:54
-
22:30
-
21:43
-
21:23
-
20:35
-
19:57
-
19:16
-
19:00
-
18:33
-
17:48
-
17:26
-
16:57
-
16:32
-
15:59
-
15:18