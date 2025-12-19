Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА — 2025/2026: результаты на 19 декабря, календарь, таблица

НБА: результаты матчей 19 декабря
Комментарии

В ночь на 19 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники лиги смогли увидеть 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты НБА на 19 декабря:

«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Йорк Никс» — 113:114;
«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 133:126;
«Бруклин Нетс» — «Майами Хит» — 95:106;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 122:101;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Вашингтон Уизардс» — 119:94;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» — 133:128 (ОТ);
«Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» — 105:111;
«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» — 116:114 (ОТ);
«Денвер Наггетс» — «Орландо Мэджик» — 126:115;
«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 135:143;
«Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 99:98;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сакраменто Кингз» — 134:133 (ОТ).

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
113 : 114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Нембард - 31, Сиакам - 26, Матурин - 16, Джексон - 10, Макконнелл - 8, Уокер - 6, Хафф - 6, Джексон - 4, Мэтьюз - 4, Брэдли - 2, Фёрфи, Макглотан, Томпсон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 25, Бриджес - 22, Кларксон - 18, Ануноби - 16, Колек - 16, Джемисон - 5, Диавара - 5, Хукпорти - 4, Ябуселе - 3, Дадье, Маккаллар, Эвбуомван
НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
133 : 126
Атланта Хоукс
Атланта
Шарлотт Хорнетс: Болл - 28, Нуппель - 28, Миллер - 26, Бриджес - 16, Салон - 10, Колкбреннер - 8, Джеймс - 5, Диабате - 5, Симпсон - 4, Грин - 3, Уильямс, Пламли
Атланта Хоукс: Джонсон - 43, Александер-Уолкер - 28, Дэниэлс - 14, Оконгву - 12, Янг - 8, Рисашер - 5, Крейчи - 5, Кеннард - 4, Гуйе - 4, Ньюэлл - 3, Уоллес, Порзингис
НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
95 : 106
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Портер - 28, Клэкстон - 16, Дёмин - 14, Вульф - 9, Клауни - 8, Уилсон - 8, Мэнн - 4, Шарп - 4, Уильямс - 2, Мартин - 2, Пауэлл, Томас
Майами Хит: Пауэлл - 24, Уэр - 22, Жакез-мл. - 19, Уиггинс - 10, Митчелл - 10, Адебайо - 8, Фонтеккио - 7, Смит - 3, Якуционис - 3, Хирроу, Гарднер, Джонсон, Голдин
НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
122 : 101
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Холмгрен - 22, Уильямс - 20, Митчелл - 16, Джо - 14, Уиггинс - 5, Уоллес - 5, Карузо - 4, Карлсон - 4, Янгблад, Дорт, Дженг, Уильямс
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 22, Коллинз - 20, Данн - 14, Богданович - 14, Зубац - 11, Лопес - 6, Батюм - 6, Сандерс - 5, Миллер - 3, Деннис, Кристи, Браун
НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 94
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 24, Васселл - 18, Касл - 17, Вембаньяма - 15, Шампани - 12, Корнет - 10, Джонсон - 9, Фокс - 6, Брайант - 5, Барнс - 2, Маклафлин - 1, Олиник, Сохан, Бийомбо, Уотерс III
Вашингтон Уизардс: Сарр - 18, Каррингтон - 15, Багли III - 13, Макколлум - 11, Джордж - 11, Джонсон - 8, Вукчевич - 6, Шампани - 5, Кулибали - 3, Уоткинс - 2, Райли - 2, Уитмор, Джонсон, Купер, Гилл
НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
133 : 128
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Бей - 29, Мёрфи - 27, Джонс - 18, Куин - 16, Пул - 15, Фирс - 9, Уильямсон - 9, Альварадо - 7, Маткович - 3, Джордан, Макгауэнс, Пиви, Мисси, Хоукинс, Луни
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 32, Шенгюн - 28, Томпсон - 23, Смит II - 12, Шеппард - 11, Окоги - 10, Адамс - 6, Холидей - 3, Капела - 3, Дэвисон, Тэйт, Исон, Грин
НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
105 : 111
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Портис - 24, Портер - 22, Тёрнер - 21, Роллинз - 17, Харрис - 7, Симс - 6, Грин - 5, Трент-мл. - 3, Коффи, Сирс, Нэнс, Адетокунбо, Джексон, Энтони
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 29, Барнс - 24, Мамукелашвили - 18, Агбаджи - 10, Куикли - 9, Шид - 8, Дик - 6, Мюррей-Бойлс - 4, Уолтер - 3, Темпл, Пёлтль, Баттл
НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 114
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Даллас Маверикс: Флэгг - 23, Маршалл - 16, Дэвис - 15, Уильямс - 14, Вашингтон - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 9, Нембард - 6, Томпсон - 5, Расселл - 4, Харди, Пауэлл, Мартин, Сиссе
Детройт Пистонс: Каннингем - 29, Дюрен - 17, Стюарт - 14, Холланд - 12, Дженкинс - 11, Томпсон - 8, Айви - 8, Леверт - 6, Рид - 4, Грин - 3, Робинсон - 2, Харрис, Сассер
НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
126 : 115
Орландо Мэджик
Орландо
Денвер Наггетс: Мюррэй - 32, Йокич - 23, Джонсон - 19, Хардуэй-младший - 12, Браун - 11, Валанчюнас - 10, Пикетт - 9, Джонс - 8, Строутер - 2, Тайсон, Ннаджи
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Картер - 26, Блэк - 22, Ховард - 12, Ричардсон - 9, Бейн - 6, Битадзе - 6, Джонс - 5, Пенда - 3, Айзек, Да Силва
НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
135 : 143
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Джордж - 34, Бэйли - 19, Кольер - 18, Сенсабо - 15, Нуркич - 15, Михайлюк - 11, Клейтон - 8, Филиповски - 6, Лав - 5, Хендрикс - 4, Андерсон, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 28, Смарт - 17, Хэйс - 16, Хатимура - 13, Ларэвиа - 12, Вандербилт - 7, Клебер - 5, Тьеро, Кнехт, Винсент, Смит
НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
99 : 98
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Букер - 25, Брукс - 24, Гиллеспи - 16, О'Нил - 9, Гудвин - 9, Уильямс - 6, Данн - 4, Буей - 4, Игодаро - 2, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 31, Подзиемски - 18, Карри - 15, Пост - 9, Грин - 7, Сантос - 6, Муди - 5, Хилд - 3, Куминга - 2, Мелтон - 2, Пэйтон II, Ричард, Карри, Джексон-Дэвис
НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
134 : 133
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 35, Шарп - 26, Грант - 20, Клингэн - 19, Камара - 17, Мюррэй - 7, Лав - 5, Сиссоко - 3, Уильямс - 2, Уэсли, Лиллард, Тибулл, Ян, Рупер, Рит
Сакраменто Кингз: Дерозан - 33, Рейно - 29, Уэстбрук - 20, Мюррэй - 17, Эллис - 10, Клиффорд - 8, Кардуэлл - 8, Шрёдер - 6, Ачиува - 2, Монк, Макдермотт, Шарич
Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дёмин испытал большие трудности в НБА. Соперник был жёсток, но россиянин набрал 14 очков
Видео
Дёмин испытал большие трудности в НБА. Соперник был жёсток, но россиянин набрал 14 очков

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android