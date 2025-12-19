Скидки
Монако — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
21:30 Мск
Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 19 декабря

Евролига: расписание матчей на 19 декабря
В пятницу, 19 декабря, в Евролиге состоится очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Болельщики европейского баскетбола смогут посмотреть шесть матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Евролига. Расписание матчей на 19 декабря:

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Дубай»;
21:00 мск — «Жальгирис» — «Партизан»;
21:30 мск — «Монако» — «Бавария»;
22:15 мск — «Олимпиакос» — АСВЕЛ;
22:30 мск — «Барселона» — «Баскония»;
22:45 мск — «Црвена Звезда» — «Виртус».

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (12 побед и пять поражений). На втором месте располагается «Барселона», у которой 11 побед и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает «Валенсия» (11 побед и шесть поражений).

