В пятницу, 19 декабря, в Евролиге состоится очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Болельщики европейского баскетбола смогут посмотреть шесть матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Евролига. Расписание матчей на 19 декабря:

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Дубай»;

21:00 мск — «Жальгирис» — «Партизан»;

21:30 мск — «Монако» — «Бавария»;

22:15 мск — «Олимпиакос» — АСВЕЛ;

22:30 мск — «Барселона» — «Баскония»;

22:45 мск — «Црвена Звезда» — «Виртус».

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (12 побед и пять поражений). На втором месте располагается «Барселона», у которой 11 побед и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает «Валенсия» (11 побед и шесть поражений).

