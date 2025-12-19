Скидки
Црвена Звезда Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Фото: тренер «Бруклина» вызвал к себе Егора Дёмина после потери россиянина

Фото: тренер «Бруклина» вызвал к себе Егора Дёмина после потери россиянина
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес провёл беседу с разыгрывающим команды Егором Дёмином после ошибки россиянина в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (95:106). Россиянин пытался пройти разыгрывающего Дэвиона Митчелла, допустив потерю, после которой «Хит» набрали два очка.

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
95 : 106
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Портер - 28, Клэкстон - 16, Дёмин - 14, Вульф - 9, Клауни - 8, Уилсон - 8, Мэнн - 4, Шарп - 4, Уильямс - 2, Мартин - 2, Пауэлл, Томас
Майами Хит: Пауэлл - 24, Уэр - 22, Жакез-мл. - 19, Уиггинс - 10, Митчелл - 10, Адебайо - 8, Фонтеккио - 7, Смит - 3, Якуционис - 3, Хирроу, Гарднер, Джонсон, Голдин

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Напомним, в матче с «Майами» Дёмин провёл на площадке почти 28 минут и за это время набрал 14 очков, два подбора и одну передачу.

«Бруклин» в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации. На счету «Нетс» семь побед при 19 поражениях.

Комментарии
