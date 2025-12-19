Фото: тренер «Бруклина» вызвал к себе Егора Дёмина после потери россиянина

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес провёл беседу с разыгрывающим команды Егором Дёмином после ошибки россиянина в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (95:106). Россиянин пытался пройти разыгрывающего Дэвиона Митчелла, допустив потерю, после которой «Хит» набрали два очка.

Напомним, в матче с «Майами» Дёмин провёл на площадке почти 28 минут и за это время набрал 14 очков, два подбора и одну передачу.

«Бруклин» в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации. На счету «Нетс» семь побед при 19 поражениях.

