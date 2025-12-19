У одного из лидеров «Автодора» Григория Мотовилова диагностирован перелом

У 27-летнего атакующего защитника «Автодора» Григория Мотовилова диагностирован перелом голеностопного сустава. Об этом информирует пресс-служба команды. Спортсмен получил травму 6 декабря в домашнем матче с казанским УНИКСом (58:74). В ближайшее время клуб определится с дальнейшей тактикой лечения.

«Желаем Григорию скорейшего восстановления и возвращения на паркет!» — говорится в сообщении команды из Саратова.

В нынешнем сезоне Единой лиги Мотовилов принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 7,4 очка, совершал 1,7 подбора, а также отдавал 2,6 передачи.

