Лидер ЦСКА Мело Тримбл назвал любимого тренера в своей карьере

Разыгрывающий клуба Единой лиги ЦСКА американец Мело Тримбл признался, что считает Андреаса Пистиолиса своим любимым тренером. Под руководством нынешнего наставника армейцев Тримбл также выступал в «Галатасарае».

«Можно ли сказать, что Пистиолис мой любимый тренер? Да, я считаю, что он мой любимый тренер. Мы впервые познакомились в Турции, провели не так много времени вместе, но я сразу почувствовал, что между нами есть связь. Мы хорошо поговорили в конце сезона о том, где мне продолжить карьеру. Это была действительно искренняя беседа, и она не касалась моего возвращения в команду. Он просто заботился обо мне, и это многое значит для построения хороших отношений. Когда мы снова собрались вместе, это было как вишенка на торте. Так что я рад, что он вернулся и что он мой тренер», — сказал Тримбл в интервью на Okko.

