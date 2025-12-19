Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер ЦСКА Мело Тримбл назвал любимого тренера в своей карьере

Лидер ЦСКА Мело Тримбл назвал любимого тренера в своей карьере
Комментарии

Разыгрывающий клуба Единой лиги ЦСКА американец Мело Тримбл признался, что считает Андреаса Пистиолиса своим любимым тренером. Под руководством нынешнего наставника армейцев Тримбл также выступал в «Галатасарае».

«Можно ли сказать, что Пистиолис мой любимый тренер? Да, я считаю, что он мой любимый тренер. Мы впервые познакомились в Турции, провели не так много времени вместе, но я сразу почувствовал, что между нами есть связь. Мы хорошо поговорили в конце сезона о том, где мне продолжить карьеру. Это была действительно искренняя беседа, и она не касалась моего возвращения в команду. Он просто заботился обо мне, и это многое значит для построения хороших отношений. Когда мы снова собрались вместе, это было как вишенка на торте. Так что я рад, что он вернулся и что он мой тренер», — сказал Тримбл в интервью на Okko.

Материалы по теме
Когда счёт не отображает содержание: ЦСКА пришлось помучиться с «Уралмашем»
Когда счёт не отображает содержание: ЦСКА пришлось помучиться с «Уралмашем»

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android