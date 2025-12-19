Нандо Де Коло преодолел отметку в 5000 очков в Евролиге, ЦСКА отреагировал

Защитник АСВЕЛа Нандо Де Коло преодолел отметку в 5000 набранных очков в матчах Евролиги. Француз стал вторым игроком в истории турнира после Майка Джеймса, которому покорилось данное достижение. Почти половину из этого количества — 2496 очков — баскетболист набрал в период выступлений за московский ЦСКА.

Армейцы отреагировали на успех француза и поздравили его.

«Нандо Де Коло преодолел отметку в 5000 очков в Евролиге! Легенда ЦСКА и MVP «Финала четырёх — 2016» достиг очередного великого достижения результативности! Из 5000 Нандо набрал 2496 очков в красно-синих цветах! Браво, Нандо», – говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Главы клубов Евролиги приехали на похороны Армани: