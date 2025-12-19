Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адетокунбо отреагировал на слух, будто его агент обсуждает с «Милуоки» будущее игрока

Адетокунбо отреагировал на слух, будто его агент обсуждает с «Милуоки» будущее игрока
Комментарии

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о слухах вокруг своего будущего в клубе. Ранее в СМИ появилась информация, что агент греческого баскетболиста якобы обсуждал с руководством «Бакс» возможные сценарии дальнейшей карьеры игрока.

«Я даже не слышал об этом. Если мой агент и разговаривает с «Милуоки» на эту тему, то он самостоятельный человек и может вести любые разговоры. В конце концов, не я работаю на агента — агент работает на меня. Он общается и с «Бакс», и со своими другими клиентами, и с другими командами, с генеральными менеджерами и руководителями по всей лиге. Это то, на что ты не можешь повлиять. Но лично я никаких переговоров с «Милуоки» о своём будущем не вёл. Я по-прежнему полностью сосредоточен на команде и своих партнёрах», — приводит слова Адетокунбо Milwaukee Journal Sentinel.

Материалы по теме
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE
Live
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android