Адетокунбо отреагировал на слух, будто его агент обсуждает с «Милуоки» будущее игрока

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о слухах вокруг своего будущего в клубе. Ранее в СМИ появилась информация, что агент греческого баскетболиста якобы обсуждал с руководством «Бакс» возможные сценарии дальнейшей карьеры игрока.

«Я даже не слышал об этом. Если мой агент и разговаривает с «Милуоки» на эту тему, то он самостоятельный человек и может вести любые разговоры. В конце концов, не я работаю на агента — агент работает на меня. Он общается и с «Бакс», и со своими другими клиентами, и с другими командами, с генеральными менеджерами и руководителями по всей лиге. Это то, на что ты не можешь повлиять. Но лично я никаких переговоров с «Милуоки» о своём будущем не вёл. Я по-прежнему полностью сосредоточен на команде и своих партнёрах», — приводит слова Адетокунбо Milwaukee Journal Sentinel.

