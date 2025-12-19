Скидки
Црвена Звезда Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Никола Йокич отреагировал на исторический рекорд по передачам в НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал своё историческое достижение в НБА. В матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (126:115) сербский баскетболист стал лидером в истории лиги по количеству результативных передач среди центровых.

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
126 : 115
Орландо Мэджик
Орландо
Денвер Наггетс: Мюррэй - 32, Йокич - 23, Джонсон - 19, Хардуэй-младший - 12, Браун - 11, Валанчюнас - 10, Пикетт - 9, Джонс - 8, Строутер - 2, Тайсон, Ннаджи
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Картер - 26, Блэк - 22, Ховард - 12, Ричардсон - 9, Бейн - 6, Битадзе - 6, Джонс - 5, Пенда - 3, Айзек, Да Силва

По ходу встречи Йокич довёл число ассистов в своей карьере в НБА до 5661, обойдя легенду лиги Карима Абдул-Джаббара (5660). Таким образом, Никола вышел на первое место в истории НБА по этому показателю среди игроков своего амплуа.

«Я всегда говорю, что о таких вещах задумываешься уже после завершения карьеры. Это то наследие, к которому я когда-нибудь вернусь. Буду сидеть на веранде с пивом и рассказывать детям всевозможные байки», — сказал Йокич во время общения со СМИ после матча.

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»:

