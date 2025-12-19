Никола Йокич отреагировал на исторический рекорд по передачам в НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал своё историческое достижение в НБА. В матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (126:115) сербский баскетболист стал лидером в истории лиги по количеству результативных передач среди центровых.

По ходу встречи Йокич довёл число ассистов в своей карьере в НБА до 5661, обойдя легенду лиги Карима Абдул-Джаббара (5660). Таким образом, Никола вышел на первое место в истории НБА по этому показателю среди игроков своего амплуа.

«Я всегда говорю, что о таких вещах задумываешься уже после завершения карьеры. Это то наследие, к которому я когда-нибудь вернусь. Буду сидеть на веранде с пивом и рассказывать детям всевозможные байки», — сказал Йокич во время общения со СМИ после матча.

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»: