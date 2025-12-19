«Не буду врать». Яннис Адетокунбо ответил на вопрос по поводу своего будущего в НБА

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо дал комментарий по поводу большого количества слухов о его будущем в команде.

«Знаете, я это даже ценю всё это. За всю карьеру обо мне никогда так много не говорили. Сижу дома с детьми, включаю телевизор — а там: «О, Яннис переходит в «Мемфис Гриззлиз»!» или «Яннис отправляется в «Детройт Пистонс»! И, честно говоря, не буду врать — сейчас я самый «горячий» на рынке (смеётся). Ладно, шучу», — приводит слова Адетокунбо Milwaukee Journal Sentinel.

В нынешнем сезоне НБА Адетокунбо принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 28,9 очка, делал 10,1 подбора и 6,1 передачи.

