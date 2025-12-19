Скидки
Видео: чемпион НБА, у которого диагностировали рак, вернулся к тренировкам

Видео: чемпион НБА, у которого диагностировали рак, вернулся к тренировкам
Сербский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Никола Топич вернулся к тренировкам через несколько месяцев после начала курса химиотерапии, назначенного после диагноза рак яичек. Спортсмен поучаствовал в командной практике, в ходе которой работал с мячом.

Чемпион НБА, у которого обнаружили рак, вернулся к тренировкам:

Напомним, Никола был выбран «Оклахомой» под 12-м номером на драфте НБА 2024 года и пропустил весь сезон-2024/2025 из-за разрыва крестообразной связки.

20-летний серб получил чемпионский перстень за победу клуба в прошлом сезоне, став первым игроком в истории НБА с таким достижением. На данный момент он пока не играл в НБА.

