Црвена Звезда Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Ад для Дёмина». Фанаты отреагировали на противостояние Егора с игроком «Майами»

«Ад для Дёмина». Фанаты отреагировали на противостояние Егора с игроком «Майами»
Фанаты и эксперты в социальных сетях поделились мнением о противостоянии Егора Дёмина с Дэвионом Митчеллом в матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» — «Майами Хит» (95:106). Многие отметили, что этот опыт станет важным для развития россиянина.

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
95 : 106
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Портер - 28, Клэкстон - 16, Дёмин - 14, Вульф - 9, Клауни - 8, Уилсон - 8, Мэнн - 4, Шарп - 4, Уильямс - 2, Мартин - 2, Пауэлл, Томас
Майами Хит: Пауэлл - 24, Уэр - 22, Жакез-мл. - 19, Уиггинс - 10, Митчелл - 10, Адебайо - 8, Фонтеккио - 7, Смит - 3, Якуционис - 3, Хирроу, Гарднер, Джонсон, Голдин

«Егору Дёмину пришлось играть против Дэвиона Митчелла — это, пожалуй, его самый серьёзный вызов в этом году, он испытывал трудности. Но это здорово для его развития: Дёмину нужно играть против лучших защитников периметра. Но Егор агрессивен даже под давлением», — отметили в фанатском аккаунте Brooklyn Netcast.

«Дэвион Митчелл превращает день Егора в ад, но мне нравится, что это не остановило его: он остаётся агрессивным и принимает вызов. Его уверенность в себе никуда не делась, что говорит о том, что он правильно реагирует на задания тренера», — подчеркнули в Point Made Basketball.

«Митчелл доставил Дёмину немало проблем, будучи одним из сильнейших защитников периметра. Видна нехватка силы и слабости в контроле мяча», — добавили в NetsWorldBrasil.

«Дэвион Митчелл заберёт все деньги, квартиру и следующий чек Егора к концу ночи», — пошутил аналитик Уэс Голдберг.

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

Новости. Баскетбол
