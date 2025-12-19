«Ад для Дёмина». Фанаты отреагировали на противостояние Егора с игроком «Майами»

Фанаты и эксперты в социальных сетях поделились мнением о противостоянии Егора Дёмина с Дэвионом Митчеллом в матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» — «Майами Хит» (95:106). Многие отметили, что этот опыт станет важным для развития россиянина.

«Егору Дёмину пришлось играть против Дэвиона Митчелла — это, пожалуй, его самый серьёзный вызов в этом году, он испытывал трудности. Но это здорово для его развития: Дёмину нужно играть против лучших защитников периметра. Но Егор агрессивен даже под давлением», — отметили в фанатском аккаунте Brooklyn Netcast.

«Дэвион Митчелл превращает день Егора в ад, но мне нравится, что это не остановило его: он остаётся агрессивным и принимает вызов. Его уверенность в себе никуда не делась, что говорит о том, что он правильно реагирует на задания тренера», — подчеркнули в Point Made Basketball.

«Митчелл доставил Дёмину немало проблем, будучи одним из сильнейших защитников периметра. Видна нехватка силы и слабости в контроле мяча», — добавили в NetsWorldBrasil.

«Дэвион Митчелл заберёт все деньги, квартиру и следующий чек Егора к концу ночи», — пошутил аналитик Уэс Голдберг.

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым: