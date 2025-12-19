Кулагин — о завтрашнем матче с «Зенитом»: клуб нацелен закрепить место в турнирной таблице

Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин перед матчем Единой лиги ВТБ с «Зенитом» заявил, что петербургская команда значительно изменилась и сейчас играет в более зрелый баскетбол. При этом он выразил уверенность, что казанский клуб нацелен только на победу и сделает всё для укрепления своей позиции в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 20 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК УНИКС Казань Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

— Дмитрий, в каком состоянии УНИКС подходит к матчу?

— Команда находится в прекрасном настроении. Нам до сих пор не хватает нескольких игроков, которые получили травмы, однако мы ждём их возвращения в ближайшее время. Надеюсь, они смогут помочь нам уже завтра в непростом противостоянии с «Зенитом». Мы настраиваемся на эту игру максимально серьёзно, ставим перед собой самые высокие задачи. Клуб нацелен на то, чтобы закрепить наше место в турнирной таблице и продолжить наращивать успех.

Полагаю, субботнее противостояние обещает быть чрезвычайно интенсивным. Два коллектива обладают исполнителями очень высокого уровня. Думаю, победу одержит та команда, которая будет максимально агрессивна и не даст слабины от первой до последней минуты. Наше преимущество в том, что мы играем дома, при своих трибунах и болельщиках. Мы показываем качественный и командный баскетбол. И полагаю, если выполним все необходимые установки, завтра сможем одержать победу.

— Вспомним игру с «Зенитом» в первом круге. Насколько изменились обе команды за это время?

— Мы знаем, наши соперники несколько трансформировались. Сейчас это совершенно другая команда, нежели та, против которой мы выступали ранее. Полагаю, что у них добавилось несколько новых исполнителей, они показывают более командный и зрелый баскетбол. Но для нас это не должно быть проблемой. Концентрируемся на собственных взаимодействиях: защитных и в нападении. Так что полагаю, при должном настрое, желании и качестве, мы сможем победить, — приводит слова Кулагина пресс-служба команды.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги. В активе команды 15 игр, из которых 13 завершились победой и две — поражением.