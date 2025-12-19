Скидки
Црвена Звезда Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол

Богичевич: матч с «Самарой» для «Автодора» в некоторой степени особенный

Комментарии

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Автодор
Саратов
«Соглашусь с тем, что предстоящий матч для нас в некоторой степени особенный. Как команда мы всегда стремимся добиться большего и прекрасно знаем, в каком турнирном положении оказались. Идём на серии поражений и обязаны подтверждать статус фаворитов. Тем более «Самара» пока не одержала ни одной победы в сезоне, в связи с чем над нами в любом случае довлел бы груз ответственности, даже если бы мы находились в лучшей ситуации.

Откровенно говоря, с похожим уровнем психологического давления мы сталкиваемся в каждом матче, не только в Самаре. Главное — концентрироваться на самой игре, отдавать 100% энергии и бороться каждую секунду. Считаю, в последних встречах нам это удавалось, несмотря на все проблемы.

Мы с большим уважением относимся к хозяевам. «Самара» — сильная команда, обладающая определенным качеством. Наши соперники хорошо укомплектованы на всех позициях и нередко демонстрировали довольно неплохой баскетбол. Иногда «Самара», как и мы, испытывала проблемы с травмами, как следствие, короткой ротацией. Недооценка может быть чревата последствиями, ведь самарцы провели немало равных матчей, например, с МБА-МАИ, «Уралмашем», «Енисеем».

Для победы нам нужно выйти на паркет с серьёзным настроем и показать свой лучший баскетбол, потому что в Самаре никогда не бывает легко. Полагаю, игроки осознают всю важность субботней встречи. Надеюсь, мы продолжим играть так же, как в последних матчах, и сделаем всё возможное ради победы», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

