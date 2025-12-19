Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Дон». Леброн Джеймс отреагировал на выступление Дончича в матче с «Ютой»

«Дон». Леброн Джеймс отреагировал на выступление Дончича в матче с «Ютой»
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на выступление словенского разыгрывающего команды Луки Дончича в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (143:135).

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
135 : 143
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Джордж - 34, Бэйли - 19, Кольер - 18, Сенсабо - 15, Нуркич - 15, Михайлюк - 11, Клейтон - 8, Филиповски - 6, Лав - 5, Хендрикс - 4, Андерсон, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 28, Смарт - 17, Хэйс - 16, Хатимура - 13, Ларэвиа - 12, Вандербилт - 7, Клебер - 5, Тьеро, Кнехт, Винсент, Смит

«Дон», — написал в своих соцсетях Джеймс, прикрепив скриншот с результатами Дончича в этом матче.

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 45 очков, 11 подборов и 14 результативных передач. Его одноклубник 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс завершил встречу с дабл-даблом — 28 очков и 10 ассистов, а также семь подборов.

Ранее сообщалось, что Дончич в преддверии Рождества подарил каждому сотруднику, тренеру и игроку баскетбольного штаба команды по электровелосипеду.

Материалы по теме
Настоящий хулиган — Диллон Брукс. За один матч зацепил и Дончича, и Леброна
Настоящий хулиган — Диллон Брукс. За один матч зацепил и Дончича, и Леброна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android