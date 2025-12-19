«Дон». Леброн Джеймс отреагировал на выступление Дончича в матче с «Ютой»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на выступление словенского разыгрывающего команды Луки Дончича в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (143:135).

«Дон», — написал в своих соцсетях Джеймс, прикрепив скриншот с результатами Дончича в этом матче.

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — в его активе 45 очков, 11 подборов и 14 результативных передач. Его одноклубник 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс завершил встречу с дабл-даблом — 28 очков и 10 ассистов, а также семь подборов.

Ранее сообщалось, что Дончич в преддверии Рождества подарил каждому сотруднику, тренеру и игроку баскетбольного штаба команды по электровелосипеду.