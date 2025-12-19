Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич оформил уникальный трипл-дабл на 45 очков, второй в истории НБА

Дончич оформил уникальный трипл-дабл на 45 очков, второй в истории НБА
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич в матче с «Ютой Джаз» сделал трипл-дабл на 45 очков, войдя в уникальный клуб НБА. Он стал лишь вторым игроком в истории лиги, кому удалось набрать 45+ очков и при этом сделать пять перехватов.

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
135 : 143
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Джордж - 34, Бэйли - 19, Кольер - 18, Сенсабо - 15, Нуркич - 15, Михайлюк - 11, Клейтон - 8, Филиповски - 6, Лав - 5, Хендрикс - 4, Андерсон, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 45, Джеймс - 28, Смарт - 17, Хэйс - 16, Хатимура - 13, Ларэвиа - 12, Вандербилт - 7, Клебер - 5, Тьеро, Кнехт, Винсент, Смит

В игре с «Ютой Джаз» звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал 45 очков, отдал 14 результативных передач и совершил 11 подборов, приведя команду к победе со счётом 143:135.

Этот трипл-дабл стал для Дончича 10-м в карьере с 40 и более набранными очками. Ранее подобного рубежа достигали только Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук и Оскар Робертсон. Для «Лейкерс» он стал первым игроком со времён Мэджика Джонсона (более 40 лет назад), оформившим 40-очковый трипл-дабл.

После игры сам Дончич скромно отозвался о своём достижении, отметив, что для него так же важен низкий показатель потерь, как и высокие цифры в атаке.

Материалы по теме
«Дон». Леброн Джеймс отреагировал на выступление Дончича в матче с «Ютой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android