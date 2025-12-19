Дончич оформил уникальный трипл-дабл на 45 очков, второй в истории НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич в матче с «Ютой Джаз» сделал трипл-дабл на 45 очков, войдя в уникальный клуб НБА. Он стал лишь вторым игроком в истории лиги, кому удалось набрать 45+ очков и при этом сделать пять перехватов.

В игре с «Ютой Джаз» звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал 45 очков, отдал 14 результативных передач и совершил 11 подборов, приведя команду к победе со счётом 143:135.

Этот трипл-дабл стал для Дончича 10-м в карьере с 40 и более набранными очками. Ранее подобного рубежа достигали только Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук и Оскар Робертсон. Для «Лейкерс» он стал первым игроком со времён Мэджика Джонсона (более 40 лет назад), оформившим 40-очковый трипл-дабл.

После игры сам Дончич скромно отозвался о своём достижении, отметив, что для него так же важен низкий показатель потерь, как и высокие цифры в атаке.