Баскетбол

Йокич вновь возглавил обновлённый рейтинг кандидатов на звание MVP в сезоне-2025/2026

Комментарии

На официальном сайте НБА обновили рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026. На первой строчке, как и неделей ранее, остаётся центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

Рейтинг MVP НБА по состоянию на 19 декабря:
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»);
4. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»);
5. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»);
6. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»);
7. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»);
8. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»);
9. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);
10. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).

