Йокич вновь возглавил обновлённый рейтинг кандидатов на звание MVP в сезоне-2025/2026

На официальном сайте НБА обновили рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026. На первой строчке, как и неделей ранее, остаётся центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

Рейтинг MVP НБА по состоянию на 19 декабря:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»);

2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»);

3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»);

4. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»);

5. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»);

6. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»);

7. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»);

8. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»);

9. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»);

10. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).