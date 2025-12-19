Скидки
Главная Баскетбол Новости

Кириленко назвал одно из главных достижений РФБ в 2025 году

Кириленко назвал одно из главных достижений РФБ в 2025 году
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высказался об итогах 2025 года для организации.

«Один из важных итогов уходящего года — международная летняя кампания РФБ.

Отдавая должное команде РФБ, департаменту национальных и резервных сборных, к которому присоединились Сергей Моня и Виктор Хряпа, хочу сказать, что мы действительно счастливы: этим летом наши сборные провели более 30 международных матчей. Это впечатляющая цифра, особенно в нынешних реалиях.

Мы встречались с очень разными соперниками: Беларусью, Сербией, Словенией, Венгрией, Швейцарией, Арменией, Египтом и Ираном. Для нас важно, чтобы и ребята, которые только делают первые шаги на уровне национальной сборной, те, кто давно играет в главной команде страны, получали международный опыт и могли соревноваться со своими сверстниками из других стран.

Считаю, что спортивный рост невозможен без игр с соперниками извне. Конечно, важно играть и внутри страны, но если хочешь выйти на другой уровень, необходимо сталкиваться с теми, кто играет на международной арене», — написал Андрей Кириленко в своём телеграм-канале.

