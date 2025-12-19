Скидки
Црвена Звезда Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Маверикс» — о Флэгге: он не боится, станет великим

Главный тренер команды «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд заявил, что именно психологическая устойчивость 18-летнего новичка Купера Флэгга в решающие минуты матча указывает на его будущий статус суперзвезды. После победы над «Детройт Пистонс» (116:114 ОТ), где Флэгг сравнял счёт в конце четвёртой четверти, Кидд напомнил о его промахе в финале NCAA.

НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 114
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Даллас Маверикс: Флэгг - 23, Маршалл - 16, Дэвис - 15, Уильямс - 14, Вашингтон - 13, Кристи - 11, Гэффорд - 9, Нембард - 6, Томпсон - 5, Расселл - 4, Харди, Пауэлл, Мартин, Сиссе
Детройт Пистонс: Каннингем - 29, Дюрен - 17, Стюарт - 14, Холланд - 12, Дженкинс - 11, Томпсон - 8, Айви - 8, Леверт - 6, Рид - 4, Грин - 3, Робинсон - 2, Харрис, Сассер

«Я всегда говорю с ним и остальными о том броске в «Дьюке». Он сказал, что снова бросил бы. Он не боится. Это показывает, что он станет великим. Потому что великие тоже промахиваются, но они всегда хотят сделать этот бросок», — приводит слова Кидда издание The Athletic.

