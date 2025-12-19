Главный тренер «Маверикс» — о Флэгге: он не боится, станет великим

Главный тренер команды «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд заявил, что именно психологическая устойчивость 18-летнего новичка Купера Флэгга в решающие минуты матча указывает на его будущий статус суперзвезды. После победы над «Детройт Пистонс» (116:114 ОТ), где Флэгг сравнял счёт в конце четвёртой четверти, Кидд напомнил о его промахе в финале NCAA.

«Я всегда говорю с ним и остальными о том броске в «Дьюке». Он сказал, что снова бросил бы. Он не боится. Это показывает, что он станет великим. Потому что великие тоже промахиваются, но они всегда хотят сделать этот бросок», — приводит слова Кидда издание The Athletic.