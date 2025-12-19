Дабл-дабл Райта помог «Дубаю» обыграть «Анадолу Эфес» в Евролиге

В Стамбуле, Турция, завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались турецкий «Анадолу Эфес» и «Дубай» из ОАЭ. Встреча завершилась победой «Дубая» со счётом 80:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маккинли Райт, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 15 передач. 20 очков на свой счёт записал Мфионду Кабенгеле.

В составе «Анадолу Эфес» по 12 очков набрали Родриг Бьёбуа, Ник Уэйлер-Бэбб и Роландс Шмитс.

«Дубай» одержал третью победу в последних пяти матчах в Евролиге. Турецкий «Анадолу Эфес» потерпел четвёртое поражение в пяти последних встречах.