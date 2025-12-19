Скидки
Црвена Звезда Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Анадолу Эфес — Дубай, результат матча 18 декабря 2025, счет 76:80, Евролига-2025/2026

Дабл-дабл Райта помог «Дубаю» обыграть «Анадолу Эфес» в Евролиге
Комментарии

В Стамбуле, Турция, завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались турецкий «Анадолу Эфес» и «Дубай» из ОАЭ. Встреча завершилась победой «Дубая» со счётом 80:76.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
76 : 80
Дубай
Дубай, ОАЭ
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Пуарье, Суидер, Мутаф, Османи, Йылмаз, Джонс
Дубай: Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Шанлы, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев, Райан, Каменьяш

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маккинли Райт, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 15 передач. 20 очков на свой счёт записал Мфионду Кабенгеле.

В составе «Анадолу Эфес» по 12 очков набрали Родриг Бьёбуа, Ник Уэйлер-Бэбб и Роландс Шмитс.

«Дубай» одержал третью победу в последних пяти матчах в Евролиге. Турецкий «Анадолу Эфес» потерпел четвёртое поражение в пяти последних встречах.

