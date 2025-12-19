«Хьюстон Рокетс» близки к покупке команды WNBA и её переезду из Коннектикута — ESPN

Владельцы «Хьюстон Рокетс» находятся на продвинутой стадии переговоров о покупке клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Коннектикут Сан». Основной целью сделки является последующий переезд команды в Хьюстон. Об этом сообщает ESPN.

Переговоры описываются как «позитивные»: владелец «Рокетс» Тилман Фертитта улучшил предложение до уровня, который может устроить нынешнего владельца «Сан» — индейское племя мохеган. Однако окончательного решения ещё нет, и соглашение об эксклюзивности не подписано.

Возвращение WNBA в Хьюстон соответствует планам лиги по расширению. Ещё в июне, анонсируя добавление трёх новых команд, комиссар ассоциации Кэти Энгельберт назвала «Хьюстон» в числе следующих кандидатов на развитие лиги.

«Коннектикут Сан» принадлежит племени мохеган с 2003 года, когда команда переехала из Орландо. Продажа владельцам «Рокетс» продолжила бы тренд, согласно которому клубы WNBA переходят под контроль франшиз НБА.