«Жальгирис» разгромил «Партизан» в Евролиге

В Каунасе, Литва, завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Жальгирис» и сербский «Партизан». Встреча завершилась победой «Жальгириса» со счётом 109:68.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сильвен Франсиско, записавший на свой счёт 22 очка, пять передач и один подбор. 17 очков и шесть подборов на счету Мозеса Райта. Ещё 15 очков набрал Игнас Браздейкис.

В составе «Партизана» 17 очков на свой счёт записал Дуэйн Вашингтон. 16 очков и четыре подбора на счету Бруно Фернанду.

«Жальгирис» одержал третью победу в последних пяти матчах в Евролиге. «Партизан» потерпел второе поражение в регулярном чемпионате Евролиги подряд.