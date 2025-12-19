Скидки
Црвена Звезда Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Жальгирис — Партизан, результат матча 19 декабря 2025, счёт 109:68, Евролига-2025/2026

«Жальгирис» разгромил «Партизан» в Евролиге
В Каунасе, Литва, завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Жальгирис» и сербский «Партизан». Встреча завершилась победой «Жальгириса» со счётом 109:68.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2025, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
109 : 68
Партизан
Белград, Сербия
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Партизан: Милтон, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Маринкович, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Фернанду, Калатес, Джонс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сильвен Франсиско, записавший на свой счёт 22 очка, пять передач и один подбор. 17 очков и шесть подборов на счету Мозеса Райта. Ещё 15 очков набрал Игнас Браздейкис.

В составе «Партизана» 17 очков на свой счёт записал Дуэйн Вашингтон. 16 очков и четыре подбора на счету Бруно Фернанду.

«Жальгирис» одержал третью победу в последних пяти матчах в Евролиге. «Партизан» потерпел второе поражение в регулярном чемпионате Евролиги подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

