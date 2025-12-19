«Бавария» проиграла восьмой матч подряд в Евролиге, уступив «Монако»

В Монако завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и мюнхенская «Бавария». Встреча завершилась победой «Монако» со счётом 103:77.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эли Окобо, набравший 18 очков, отдавший четыре передачи и совершивший один подбор. 16 очков и шесть подборов на счету Николы Миротича.

В составе «Баварии» 13 очков и четыре подбора на свой счёт записал Оскар Да Силва. 11 очков и три подбора на счету Стефана Йовича.

«Монако» одержал первую победу в последних трёх матчах в Евролиге. «Бавария» потерпела восьмое подряд поражение в регулярном чемпионате Евролиги.