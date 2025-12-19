Скидки
Црвена Звезда Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Монако — Бавария, результат матча 19 декабря 2025, счет 103:77, Евролига-2025/2026

«Бавария» проиграла восьмой матч подряд в Евролиге, уступив «Монако»
Комментарии

В Монако завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и мюнхенская «Бавария». Встреча завершилась победой «Монако» со счётом 103:77.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2025, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
109 : 68
Партизан
Белград, Сербия
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Партизан: Милтон, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Маринкович, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Фернанду, Калатес, Джонс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эли Окобо, набравший 18 очков, отдавший четыре передачи и совершивший один подбор. 16 очков и шесть подборов на счету Николы Миротича.

В составе «Баварии» 13 очков и четыре подбора на свой счёт записал Оскар Да Силва. 11 очков и три подбора на счету Стефана Йовича.

«Монако» одержал первую победу в последних трёх матчах в Евролиге. «Бавария» потерпела восьмое подряд поражение в регулярном чемпионате Евролиги.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
