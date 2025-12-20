Названы 10 главных кандидатов на обмен в НБА во главе с Дэвисом и Янгом — The Athletic

Журналист издания The Athletic Сэм Векени составил первый рейтинг главных кандидатов на обмен в сезоне-2025/2026. Топ-10 возглавили центровой «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис и разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг, будущее которых их клубы должны определить до торгового дедлайна в феврале.

Топ-10 кандидатов на обмен по версии Векени:

1. Энтони Дэвис («Даллас Маверикс»);

2. Трей Янг («Атланта Хоукс»);

3. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»);

4. Коби Уайт («Чикаго Буллз»);

5. Квентин Граймс («Филадельфия Севенти Сиксерс»);

6. Кристапс Порзингис («Атланта Хоукс»);

7. Ар Джей Барретт («Торонто Рэпторс»);

8. Жонатан Куминга («Голден Стэйт Уорриорз»);

9. Айо Досунму («Чикаго Буллз»);

10. Кеон Эллис («Сакраменто Кингз»).

Торговое окно в НБА официально открылось, фронт-офисы клубов уже начали предварительные звонки для оценки ситуации на рынке. Ожидается, что активность будет расти по мере приближения февраля.