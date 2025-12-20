«Олимпиакос» одержал крупную победу в матче Евролиги с АСВЕЛом

В Пирее, Греция, завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и французский АСВЕЛ. Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 107:84.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тайлер Дорси, набравший 22 очка и отдавший шесть передач. 21 очко и два подбора на счету Эвана Фурнье.

В составе АСВЕЛа 11 очков, пять подборов и три передачи на свой счёт записал Шакил Харрисон. 10 очков на счету Эдвина Джексона.

«Олимпиакос» одержал первую победу в последних четырёх матчах в Евролиге. АСВЕЛ потерпел пятое поражение в последних шести матчах в регулярном чемпионате Евролиги.