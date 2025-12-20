Скидки
Црвена Звезда Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Олимпиапкос — АСВЕЛ, результат матча 19 декабря 2025, счет 107:84, Евролига-2025/2026

«Олимпиакос» одержал крупную победу в матче Евролиги с АСВЕЛом
Комментарии

В Пирее, Греция, завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и французский АСВЕЛ. Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 107:84.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
107 : 84
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Ли, Везенков, Папаниколау, Неципоглу, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Фурнье
АСВЕЛ: Атамна, Харрисон, Эртель, Ажинса, Масса, Джексон, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тайлер Дорси, набравший 22 очка и отдавший шесть передач. 21 очко и два подбора на счету Эвана Фурнье.

В составе АСВЕЛа 11 очков, пять подборов и три передачи на свой счёт записал Шакил Харрисон. 10 очков на счету Эдвина Джексона.

«Олимпиакос» одержал первую победу в последних четырёх матчах в Евролиге. АСВЕЛ потерпел пятое поражение в последних шести матчах в регулярном чемпионате Евролиги.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
