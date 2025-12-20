«Барселона» одолела «Басконию» в третьем овертайме, у Пантера 43 очка

В Барселоне (Испания) завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Баскония». Встреча завершилась победой хозяев паркета в третьем овертайме со счётом 134:124.

В составе «Барселоны» отличился Кевин Пантер, набравший 43 очка, совершивший два подбора и отдавший две передачи. 23 очка на счету Томаша Саторански.

Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Маркус Ховард, набравший 33 очка, совершивший три подбора и отдавший шесть результативных передач. 26 очков, два подбора и две передачи записал на свой счёт Тимоте Луваву-Кабарро.

«Барселона» одержала шестую победу подряд в Евролиге. «Баскония» потерпела третье поражение в последних пяти матчах в регулярном чемпионате Евролиги.