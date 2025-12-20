Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Барселона — Баскония, результат матча 19 декабря 2025, счет 107:116, Евролига-2025/2026

«Барселона» одолела «Басконию» в третьем овертайме, у Пантера 43 очка
Комментарии

В Барселоне (Испания) завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Баскония». Встреча завершилась победой хозяев паркета в третьем овертайме со счётом 134:124.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
134 : 124
ОТ
Баскония
Витория, Испания
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Клайберн, Кейта, Парра
Баскония: Ховард, Дьяките, Симмонс, Вильяр, Оморуи, Куруц, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Радзявичюс, Диоп, Фриш

В составе «Барселоны» отличился Кевин Пантер, набравший 43 очка, совершивший два подбора и отдавший две передачи. 23 очка на счету Томаша Саторански.

Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Маркус Ховард, набравший 33 очка, совершивший три подбора и отдавший шесть результативных передач. 26 очков, два подбора и две передачи записал на свой счёт Тимоте Луваву-Кабарро.

«Барселона» одержала шестую победу подряд в Евролиге. «Баскония» потерпела третье поражение в последних пяти матчах в регулярном чемпионате Евролиги.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android