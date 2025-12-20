Скидки
Главная Баскетбол Новости

Црвена Звезда — Виртус, результат матча 19 декабря 2025, счет 90:89, Евролига-2025/2026

«Црвена Звезда» прервала серию из трёх поражений, обыграв «Виртус»
Комментарии

В Бедгарде (Сербия) завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и итальянский «Виртус». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:89.

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
19 декабря 2025, пятница. 22:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
90 : 89
Виртус
Болонья, Италия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Грэм, Батлер, Давидовац, Калинич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Смайлагич, Олстон, Хэкетт, Морган, Диарра, Яллов, Диуф, Акеле

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Коди Миллер-Макинтайр, офрмивший дабл-дабл из 21 очка и десяти передач. 20 очков, три подбора и одну передачу на свой счёт записал Джордан Нвора.

В составе «Виртуса» отличился Карсен Эдвардс, набравший 29 очков, совершивший три подбора и отдавший две передачи. 16 очков и девять передач на счету Луки Вильдосы.

«Црвена Звезда» прервала серию из трёх поражений. «Виртус» потерпел второе поражение в последних пяти матчах в регулярном чемпионате Евролиги.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
