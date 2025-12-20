«Црвена Звезда» прервала серию из трёх поражений, обыграв «Виртус»

В Бедгарде (Сербия) завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и итальянский «Виртус». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:89.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Коди Миллер-Макинтайр, офрмивший дабл-дабл из 21 очка и десяти передач. 20 очков, три подбора и одну передачу на свой счёт записал Джордан Нвора.

В составе «Виртуса» отличился Карсен Эдвардс, набравший 29 очков, совершивший три подбора и отдавший две передачи. 16 очков и девять передач на счету Луки Вильдосы.

«Црвена Звезда» прервала серию из трёх поражений. «Виртус» потерпел второе поражение в последних пяти матчах в регулярном чемпионате Евролиги.