Самара — Автодор. Прямая трансляция
14:00 Мск
Баскетбол

Евролига: результаты матчей 19 декабря

Евролига: результаты матчей 19 декабря
В пятницу, 19 декабря, в Евролиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Болельщики европейского баскетбола смогли посмотреть шесть матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Евролига. Результаты матчей на 19 декабря:

«Анадолу Эфес» — «Дубай» — 76:80;
«Жальгирис» — «Партизан» — 109:68;
«Монако» — «Бавария» — 103:77;
«Олимпиакос» — АСВЕЛ — 107:84;
«Барселона» — «Баскония» — 134:124 3ОТ;
«Црвена Звезда» — «Виртус» — 90:89.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (12 побед и пять поражений). На втором месте располагается «Барселона», у которой 12 побед и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает «Валенсия» (11 побед и шесть поражений).

