«Альфа-самец, дашь пространство — приговор». Сергей Быков высказался о Коби Брайанте

Бывший российский баскетболист и чемпион Европы 2007 года Сергей Быков поделился воспоминаниями о Коби Брайанте, отметив его менталитет лидера, одержимость желанием быть лучшим и уникальный набор игровых навыков.

«Как описать Коби и за счёт чего он выделялся? На тот момент он однозначно понимал, что он лучший игрок в мире. Это сложно описать словами, но ты видишь вот этот статус. Этот человек знает, что он здесь как бы сейчас один из главных и будет решать вопросики. Так же Коби. Вроде тут и Леброн слева и справа Уэйд. И другие игроки. Но он как бы альфа-самец однозначно.

Всё равно для меня Уэйд вроде бы более разносторонний игрок. У Леброна есть основной набор своих скиллов, и он их использует, но это такой уровень, что даже нивелируется всё остальное. Коби, мне кажется, всё равно как-то себя делал, как-то себя развил, у него огромный арсенал баскетбольных элементов, которые он может выполнять.

Видно, что он в игре одержим. Он был одержим именно быть лучшим игроком и вообще оставить максимальный след в истории. Даже, мне кажется, у Леброна Джеймса, он меньше — у него больше лёгкости бытия, и, конечно, это подкупает. Дашь Коби физическое пространство — это приговор», — сказал Быков в эфире First&Red.

В Калифорнии открыли мурал, посвящённый Дончичу и Коби Брайанту: