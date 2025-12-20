Скидки
Сергей Быков высказался о мнении, согласно которому игроки из Европы техничнее американцев

Бывший российский баскетболист и чемпион Европы 2007 года Сергей Быков вспомнил слова тренера Дэвида Блатта о том, что европейские игроки превосходят американцев в техническом компоненте.

«Кстати, прикольная тема, я не знаю, насколько она интересна здесь, но помнишь диалог с Блаттом, когда он впервые сказал, что вы европейские — а мы европейские игроки для него — более техничные, чем американцы. Я сначала думал, может быть, это опять какие-то его ментальные игры. Ну, сейчас, конечно, ответ очевиден. Опять же, там банально, по-простому акцент на атлетизм.

Понятно почему, если ты атлет, ты фокус на это делаешь. И мы, не обладая таким уровнем атлетизма, конечно, придумываем уже что-то другое. Чтобы результат подтянуть. Не здесь, так и с подмышки и так далее», — сказал Быков в эфире First&Red.

Достижения сборных России по баскетболу:

