УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Баскетбол Новости

Представлена эффективность бросков с дриблинга среди новичков НБА, Дёмин — в списке

Представлена эффективность бросков с дриблинга среди новичков НБА, Дёмин — в списке
Комментарии

Представлены данные эффективности бросков с игры после дриблинга среди новичков НБА нынешнего сезона. Показателями поделился портал Basketball University в социальной сети X. В статистике учитываются число попыток и показатель eFG% (эффективный процент попаданий с учётом ценности трёхочковых бросков).

Российский игрок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин занял четвёртое место в списке, выполнив 72 броска с дриблинга с эффективностью 43,1 eFG%.

Статистика эффективности бросков с дриблинга среди новичков:

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс») — 139 попыток, 42,8 eFG%.
2. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс») — 106, 45,8 eFG%.
3. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс») — 95, 65,3 eFG%.
4. Егор Дёмин («Бруклин Нетс») — 72, 43,1 eFG%.
5. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс») — 71, 33,1 eFG%.

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

