Чемпион Европы Сергей Быков назвал топ-5 игроков сборной России из тех, с кем выступал

Чемпион Европы 2007 года Сергей Быков назвал лучшую пятёрку игроков сборной России из тех, с которыми он сам выступал.

«Первый номер — наверное, поставлю Джона Роберта Холдена. Он всё равно выделялся по многим аспектам, и в те редкие моменты, когда в сборную приходил, всё равно он был лидером однозначно на этой позиции. Вторая позиция — однозначно Лёха Швед. Перед его талантом преклоняемся. Всё равно творил вещи сумасшедшие.

Третий номер — возьмём Моню, хотя он как будто на четвёртом, но чисто дырочку заткнём. Мы просто Серого любим за его искренность, преданность баскетболу. Это раз. Второе — именно за характер, причём я не знаю, какой он в жизни. Мы как бы с Серым немного общаемся, но на площадке мы хорошо помним, что чем сложнее ситуация, тем приятнее Серому играть и брать на себя ответственность в эти моменты.

Ну понятно, что без Хряпы не обойтись. Для меня, наверное, он в составе этом — именно в баскетбольном IQ — самый высокий. Получается, что центровых мы обидели, потому что последнюю позицию займёт Киря.

Но шестой и седьмой игрок — тоже важно. Возьмём Антона Панкрашова за тот период, когда он был на птичьих правах в 2007 году, но не останавливался и ждал свой момент. Держался в хорошей форме и вышел в финале, не очканул и перевернул игру. И на пятую позицию возьмём Лёху Саврасенко, чтобы если он посмотрит этот ролик у себя в Краснодаре на даче, ему тоже будет приятно, потому что для него это очень важно», — сказал Быков в эфире First&Red.

