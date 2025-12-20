Скидки
Чемпион Европы Сергей Быков оценил потенциал Егора Дёмина

Комментарии

Бывший российский баскетболист и чемпион Европы 2007 года Сергей Быков поделился мнением о своём соотечественнике разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине.

«На самом деле Егор занимался в спортшколе «Тринта», и мало кто знает, но у меня сын его туда отвёл, в «Тринту», и они вместе были в одной команде. Егор с детства отличался именно такой смелостью, желанием принимать какие-то интересные решения в игре, это сразу его выделяло.

Он сначала вот такой маленький, щупленький. Ну, на том уровне сначала тяжело определить. Просто, может, парень с хорошими двигательными навыками, хорошо владеет мячом, что там дальше будет, никто не знает. Но, значит, играл всегда лидерскую роль и всегда принимал интересные решения. Потом, значит, из моего фокуса он как бы пропадает, и вот я уже слышу, что он в «Реале» и потом драфтуется.

И поэтому я не могу его полностью проанализировать. Я скорее просто выбрал себе роль. Наблюдаю, болею за соотечественника. Понятно, что путь длинный и много испытаний, но действительно надо просто дать комплименты, какой-то аванс. Однозначно он, наверное, будет одним из лидеров сборной России в ближайшие десятилетия. Но опять же, если травмы стороной обойдут», — сказал Быков в эфире First&Red.

