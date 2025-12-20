Обнародованы планы НБА по серьёзному ужесточению ставок и контроля травм

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) намерено ужесточить правила, касающиеся ставок и предоставления информации о травмах игроков, на фоне участившихся скандалов, связанных с индивидуальными ставками на баскетболистов. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Согласно новым требованиям, все 30 клубов лиги будут обязаны обновлять сведения о состоянии игроков перед матчем: первый раз — в период с 11:00 до 13:00 по местному времени, а затем каждые 15 минут до начала встречи. Это делается для повышения прозрачности и честности на рынке ставок.
Кроме того, НБА обсуждает с букмекерскими компаниями ряд изменений в ставках на индивидуальную статистику игроков, среди которых:
- Уменьшение максимального размера ставок.
- Ограничение возможности ставить на исход «меньше» по статистическим показателям.
- Сокращение списка игроков, на которых доступны такие ставки.
- Запрет на спорные пари, например, на совершение определённого игрового действия.
Параллельно в лиге вновь рассматривается проблема «танкинга» — ведутся обсуждения относительно изменений в правилах драфта и защите драфт-пиков, чтобы предотвратить ситуацию, при которой команды намеренно проигрывают ради получения более высокого пика на драфте.