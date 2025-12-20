Обнародованы планы НБА по серьёзному ужесточению ставок и контроля травм

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) намерено ужесточить правила, касающиеся ставок и предоставления информации о травмах игроков, на фоне участившихся скандалов, связанных с индивидуальными ставками на баскетболистов. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Согласно новым требованиям, все 30 клубов лиги будут обязаны обновлять сведения о состоянии игроков перед матчем: первый раз — в период с 11:00 до 13:00 по местному времени, а затем каждые 15 минут до начала встречи. Это делается для повышения прозрачности и честности на рынке ставок.

Кроме того, НБА обсуждает с букмекерскими компаниями ряд изменений в ставках на индивидуальную статистику игроков, среди которых:

Уменьшение максимального размера ставок.

Ограничение возможности ставить на исход «меньше» по статистическим показателям.

Сокращение списка игроков, на которых доступны такие ставки.

Запрет на спорные пари, например, на совершение определённого игрового действия.

Параллельно в лиге вновь рассматривается проблема «танкинга» — ведутся обсуждения относительно изменений в правилах драфта и защите драфт-пиков, чтобы предотвратить ситуацию, при которой команды намеренно проигрывают ради получения более высокого пика на драфте.