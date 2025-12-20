Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Обнародованы планы НБА по серьёзному ужесточению ставок и контроля травм

Обнародованы планы НБА по серьёзному ужесточению ставок и контроля травм
Комментарии

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) намерено ужесточить правила, касающиеся ставок и предоставления информации о травмах игроков, на фоне участившихся скандалов, связанных с индивидуальными ставками на баскетболистов. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Согласно новым требованиям, все 30 клубов лиги будут обязаны обновлять сведения о состоянии игроков перед матчем: первый раз — в период с 11:00 до 13:00 по местному времени, а затем каждые 15 минут до начала встречи. Это делается для повышения прозрачности и честности на рынке ставок.

Кроме того, НБА обсуждает с букмекерскими компаниями ряд изменений в ставках на индивидуальную статистику игроков, среди которых:

  • Уменьшение максимального размера ставок.
  • Ограничение возможности ставить на исход «меньше» по статистическим показателям.
  • Сокращение списка игроков, на которых доступны такие ставки.
  • Запрет на спорные пари, например, на совершение определённого игрового действия.

Параллельно в лиге вновь рассматривается проблема «танкинга» — ведутся обсуждения относительно изменений в правилах драфта и защите драфт-пиков, чтобы предотвратить ситуацию, при которой команды намеренно проигрывают ради получения более высокого пика на драфте.

Сейчас читают:
Йокич установил невероятный рекорд НБА. И он простоит очень долго!
Йокич установил невероятный рекорд НБА. И он простоит очень долго!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android