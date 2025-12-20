Скидки
Главная Баскетбол Новости

Россиянин Владислав Голдин дебютировал в НБА

Россиянин Владислав Голдин дебютировал в НБА
Комментарии

Сегодня, 20 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Игра закончилась со счётом 129:116 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
129 : 116
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Уайт - 33, Браун - 30, Хозер - 15, Саймонс - 14, Гонсалес - 10, Кета - 10, Притчард - 9, Уолш - 6, Майнотт - 2, Тиллман, Гарза, Шейерман, Буше
Майами Хит: Уэр - 24, Пауэлл - 18, Якуционис - 17, Адебайо - 16, Жакез-мл. - 14, Фонтеккио - 12, Смит - 7, Гарднер - 5, Джонсон - 3, Хирроу, Уиггинс, Митчелл, Голдин

Примечательно, что в этой встрече впервые в сезоне на площадке появился российский центровой «Майами» Владислав Голдин, проведя на паркете 55 секунд.

За это время 24-летний игрок отметился результативной передачей, а его показатель «плюс-минус» составил «+6». Таким образом, Голдин стал вторым россиянином после защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, принявшим участие в матчах нынешнего сезона НБА.

