Россиянин Владислав Голдин дебютировал в НБА

Сегодня, 20 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Игра закончилась со счётом 129:116 в пользу домашней команды.

Примечательно, что в этой встрече впервые в сезоне на площадке появился российский центровой «Майами» Владислав Голдин, проведя на паркете 55 секунд.

За это время 24-летний игрок отметился результативной передачей, а его показатель «плюс-минус» составил «+6». Таким образом, Голдин стал вторым россиянином после защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, принявшим участие в матчах нынешнего сезона НБА.