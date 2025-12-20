Единая лига: расписание матчей 20 декабря

В субботу, 20 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Единая лига. Расписание на 20 декабря:

14:00 мск — «Самара» — «Автодор»;

15:00 мск — УНИКС — «Зенит».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион — ЦСКА. У армейцев в 16 матчах 14 поражений и две победы. На второй строчке — УНИКС, у которого 13 побед при двух поражениях в 15 встречах. На третьей строчке — санкт-петербургский «Зенит» (11 побед при пяти поражениях).