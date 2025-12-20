Скидки
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Баскетбол

УНИКС — «Зенит»: где смотреть трансляцию, во сколько начало

УНИКС — «Зенит»: где смотреть трансляцию, во сколько начало
Комментарии

В субботу, 20 декабря, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 в 15:00 по московскому времени начнётся центральный матч тура между двумя командами из топ-3 регулярного чемпионата — УНИКСом и «Зенитом». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» Единой лиги.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион — ЦСКА. У армейцев в 16 матчах 14 поражений и две победы. На второй строчке — УНИКС, у которого 13 побед при двух поражениях в 15 встречах. На третьей строчке — санкт-петербургский «Зенит» (11 побед при пяти поражениях).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
