УНИКС — «Зенит»: где смотреть трансляцию, во сколько начало

В субботу, 20 декабря, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 в 15:00 по московскому времени начнётся центральный матч тура между двумя командами из топ-3 регулярного чемпионата — УНИКСом и «Зенитом». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 20 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК УНИКС Казань Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» Единой лиги.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион — ЦСКА. У армейцев в 16 матчах 14 поражений и две победы. На второй строчке — УНИКС, у которого 13 побед при двух поражениях в 15 встречах. На третьей строчке — санкт-петербургский «Зенит» (11 побед при пяти поражениях).