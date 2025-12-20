Скидки
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Баскетбол Новости

«Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер», результат матча 20 декабря 2025, счет 112:107, НБА – 2025/2026

«Оклахома» потерпела третье поражение в сезоне, уступив «Миннесоте»
Комментарии

В ночь на 20 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, по итогам которого действующие чемпионы из «Оклахома-Сити Тандер» потерпели третье поражение, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 107:112.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Рэндл - 19, Дивинченцо - 15, Рид - 15, Макдэниелс - 13, Хиланд - 13, Гобер - 9, Шеннон - 2, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Миллер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 17, Холмгрен - 14, Митчелл - 14, Дорт - 11, Карузо - 7, Джо - 6, Уоллес - 2, Хартенштайн - 1, Дженг, Карлсон, Уиггинс, Уильямс

Лучшим игроком в составе победителей стал атакующий защитник и лидер команды Энтони Эдвардс, который за 40 минут на паркете оформил дабл-дабл — 26 очков (6/14 с игры, 3/6 трёхочковых и 5/6 штрафных), 12 подборов, три передачи, два блок-шота, три перехвата и три потери.

MVP прошлого сезона и финала плей-офф канадец Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы» показал следующие цифры в матче — 35 очков (9/19 с игры, 3/7 трёхочковых, 8/8 штрафных), пять подборов, семь передач, два блок-шота, два перехвата и три потери.

Теперь у «Тандер» три поражения при 25 победах.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
