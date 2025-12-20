«Оклахома» потерпела третье поражение в сезоне, уступив «Миннесоте»

В ночь на 20 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, по итогам которого действующие чемпионы из «Оклахома-Сити Тандер» потерпели третье поражение, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 107:112.

Лучшим игроком в составе победителей стал атакующий защитник и лидер команды Энтони Эдвардс, который за 40 минут на паркете оформил дабл-дабл — 26 очков (6/14 с игры, 3/6 трёхочковых и 5/6 штрафных), 12 подборов, три передачи, два блок-шота, три перехвата и три потери.

MVP прошлого сезона и финала плей-офф канадец Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы» показал следующие цифры в матче — 35 очков (9/19 с игры, 3/7 трёхочковых, 8/8 штрафных), пять подборов, семь передач, два блок-шота, два перехвата и три потери.

Теперь у «Тандер» три поражения при 25 победах.