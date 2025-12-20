НБА: результаты игр 20 декабря

В ночь на 20 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2025, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты на 20 декабря:

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 129:116;

«Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 125:136;

«Атланта Хоукс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 98:126;

«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 107:116;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:107.

Западную конференцию возглавляет «Оклахома» (25-3), а Восточную — «Детройт Пистонс» (21-6).