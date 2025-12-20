Скидки
15:00 Мск
Тренер «Самары» — о нуле побед в сезоне: получите 5 фолов и уйдите с разорванной майкой

Тренер «Самары» — о нуле побед в сезоне: получите 5 фолов и уйдите с разорванной майкой
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов после поражения в матче с «Енисеем» (72:94) высказался об отсутствии побед у самарцев в сезоне-2025/2026.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
72 : 94
Енисей
Красноярск
Самара: Михайловский - 21, Походяев - 15, Косяков - 9, Шейко - 8, Пивцайкин - 6, Минченко - 5, Чеваренков - 4, Кузнецов - 2, Чебуркин - 2, Маруфов, Базоров, Чикарев
Енисей: Тасич - 17, Артис - 16, Рыжов - 15, Долинин - 15, Сонько - 9, Шлегель - 8, Ведищев - 7, Ванин - 5, Коулмэн - 2, Перевалов, Скуратов, Антипов

«Можно опять процитировать про короткое одеяло: натягиваешь на голову — ноги мёрзнут, на ноги — голова… Мы пытались найти сочетания против высокорослого состава и опытного Тасича, который нам и в первом матче доставил неудобства: и зону два-три попробовали, и удвоения, но мяч двигается на периметр, откуда идёт свободная атака, а у «Енисея» есть кому забить. Артису опять дали попасть в огонь.

Но это ни в коем случае нас не оправдывает. Понятно, что давит отсутствие побед, но забудьте вы уже о победах, играйте в баскетбол, получайте от этого удовольствие! Да, зрители пришли посмотреть на ваш баскетбол – получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой и разбитыми в кровь. Уважение к болельщикам, о котором я всегда повторяю: будьте спартанцами, будьте мужчинами! Выйди и дай бой! Мы каждый раз цепляемся, хотим добыть победу, отсутствие побед, понятно, над нами висит», — приводит слова Коновалова пресс-служба Единой лиги.

Официально
Гендиректор «Самары» стал президентом Федерации баскетбола области
