«Был бы глупцом». Купер Флэгг — о взаимоотношениях с Дирком Новицки

18-летний первый номер драфта НБА — 2025 Купер Флэгг, выступающий за клуб «Даллас Маверикс», высказался о своих взаимодействиях с легендой клуба и чемпионом лиги Дирком Новицки.

«Я много говорил с ним [о баскетболе]. Думаю, особенно в последнее время. Я пытался немного больше общаться и развивать наши отношения. Он просто невероятный баскетболист, и пока такая фигура здесь, в Далласе — я был бы глупцом, если бы не захотел попросить у него помощи и научиться у него как можно большему.

Он потрясающий, просто стараюсь быть рядом с ним и получать советы во многих отношениях. Он может многое мне дать, и я могу многому у него научиться, поэтому я рад продолжать развивать наши отношения», — приводит слова Флэгга журналистка Эбби Джонс в социальной сети Х.