Главная Баскетбол Новости

Сергей Карасёв объяснил, как «Зенит» может победить УНИКС

Сергей Карасёв объяснил, как «Зенит» может победить УНИКС
Российский атакующий защитник «Зенита» Сергей Карасёв высказался в преддверии центрального матча тура Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 с УНИКСом, который состоится сегодня, 20 декабря, в 15:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как прервать серию и взять неприступную Казань?
— Надо играть в свой баскетбол, действовать так, как против «Локо», все 40 минут. И играть так, несмотря ни на что: ведём мы в счёте или проигрываем. Надо продолжать играть и играть вместе. Один за всех, и все за одного. Надо просто ехать в Казань и наслаждаться игрой, получать удовольствие от момента и выкладываться на 100%.

— Раз так, кто в команде Д’Артаньян, кто трое мушкетёров?
— У нас пять человек всегда на площадке играет, а Д’Артаньян и мушкетёры — это главный тренер и его помощники.

— В чём главная сторона казанцев?
— Игра под кольцом. Сильные стороны Бингэма и Рейнольдса. А также Пьерр. В УНИКСе все высокорослые, много грузят под кольцо. Одна из главных задач для нас — остановить очки из «краски». Плюс надо помнить, что они всегда очень агрессивно дома играют в защите. Всё время давят. Многие команды они обыграли как раз за счёт того, что начинали душить соперника с первой же атаки. Надо выстоять против прессинга и продолжать играть в свой баскетбол, — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.

